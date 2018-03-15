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بالفيديو| قائد كتيبة في سيناء يحتضن والدة شهيد: "ابنك يا أمي صاحب فضل"

منذ 27 دقيقة
كتب: نرمين عفيفي
بالفيديو| قائد كتيبة في سيناء يحتضن والدة شهيد: "ابنك يا أمي صاحب فضل"

والدة الشهيد شريف محمد عمر

روى المقدم أركان حرب محمود علي عبده هلال، قائد كتيبة في شمال سيناء، قصة وبطولة استشهاد البطل المقاتل شريف محمد عمر، وقال هلال، إنه تلقى اتصالات كثيرة في أثناء تلقيه العلاج من زملائه وقادته بعد الإصابة، لكنه لم يسعد كما سعد باتصال والدة الشهيد محمد عمر، السيدة إيمان الغريب، وشكرته هو وزملاءه على ما قاموا به تجاه شريف.

ووجه هلال كلمة، خلال الندوة التثقيفية التي يحضرها فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من قيادات الجيش بمركز المنارة للاحتفالات، للسيدة إيمان الغريب والدة الشهيد شريف محمد عمر، وقال لها: "ابنك الشهيد يا أمي هو صاحب الفضل عليا وعلى كل المصريين.. الشهيد اكتشف مخزن كبير للعبوات الناسفة كانت هتستهدف قواتنا.. وكانت أرواح كبيرة هتروح بسببها.. وأحبط عملية كبيرة".

وأضاف هلال: "لو مكناش جبنا جثمانه مكناش نبقى جيش مصر ومكناش نستاهل شهادة النبي فينا، وعملنا كدا علشان إحنا اتعلمنا في القوات المسلحة ألا نترك خلفنا شهيدا أو مصابا، واتعلمنا إننا أمام خيارين ليس لهما ثالث إما النصر بشرف أو الاستشهاد ببطولة".

وأثناء رواية قائد شريف محمد عمر قصة بطولته كانت والدته منهارة في البكاء، وسط الحضور، وبعد إنهائه كلمته ذهب هلال مسرعًا، واحتضن والدة الشهيد البطل شريف محمد عمر وقبل يديها.

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