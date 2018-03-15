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الوطن

وصول معاون مباحث المقطم وأمين الشرطة المتهمين بقتل "عفروتو" للمحكمة

منذ 17 دقيقة
كتب: علاء يوسف
وصول معاون مباحث المقطم وأمين الشرطة المتهمين بقتل "عفروتو" للمحكمة

عفروتو

وصل إلى محكمة الجنايات المنعقدة بعابدين المتهم "محمد. س" معاون مباحث المقطم وأمين شرطة بالقسم المتهمين بقتل "عفروتو" استعدادا لمحاكمتهم.

وأحالت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية جنوب القاهرة معاون مباحث قسم المقطم وأمين شرطة محبوسين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، ووجهت تهمة ضرب أفضى إلى موت واحتجاز شخص دون وجه حق.

 وكشف تقرير الطب الشرعي عن إصابة القتيل بكسر في الضلع الأيسر ما نتج عنه تهتك بالطحال ونزيف دموى شديد في البطن.

 وأكدت تحريات المباحث الجنائية والأمن العام تورط المتهمين فيما أكد شاهدين من أصدقاء عفروتو وشهود كانوا متواجدين في قسم الشرطة ورئيس مباحث المقطم وعدد من أفراد الأمن وقوة الضبط، تورط المتهمين في مقتل "عفروتو".

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