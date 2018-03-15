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الوطن

احتجاز عامل بـ"حميات منوف" للاشتباه في إصابته بإنفلونزا الطيور

منذ 20 دقيقة
كتب: محمود الحصري
احتجاز عامل بـ"حميات منوف" للاشتباه في إصابته بإنفلونزا الطيور

معمل تحليل - أرشيفية

احتجزت مديرية الصحة في محافظة المنوفية، عاملا يشتبه في إصابته بفيروس إنفلونزا الطيور عقب إصابته بأعراض ارتفاع درجة الحرارة وقي مستمر.

وتلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مديرية الصحة، باحتجاز "ر.م.ر" دون عمل، ومقيم دائرة مركز أشمون بمستشفى حميات منوف، للاشتباه في إصابته بفيروس إنفلونزا الطيور.

وأكد التقرير الطبي، أخذ عينة لتحليلها وإرسالها إلى المعامل المركزية في القاهرة لتحليلها لبيان إيجايبة العينة أو سلبياتها، وأخطرت الجهات المعنية من الطب البيطري، والزراعة، والوحدة المحلية في القرية الكائن بها المصاب، للانتقال رفقة القوات اللازمة، لاتخاذ الإجراءات الوقائية المتبعة في هذا الشأن، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

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