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الوطن

أرملة الشهيد "شعبان": كان بيقول لبنته هتطلعي طبيبة بالجيش وتخدمي بلدك

منذ 21 دقيقة
كتب: نرمين عفيفي
أرملة الشهيد "شعبان": كان بيقول لبنته هتطلعي طبيبة بالجيش وتخدمي بلدك

رشا إسماعيل أرملة الشهيد أحمد محمود

قالت رشا إسماعيل، أرملة الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد محمود شعبان، قائد كتيبة الدبابات في الشخ زويد، إنها تزوجت من الشهيد البطل عام 2010، وكان زوجا مثاليا، وكان ابنه خالته أيضا.

وأضافت أرملة الشهيد، خلال الندوة التثقيفية التي يحضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من قيادات الجيش بمركز المنارة للاحتفالات أنها كانت تعيش خائفة من اليوم الذي ستتلقى به خبر استشهاد زوجها، مبينة أن زوجها كان يؤكد لها أنه عازم على تطهير سيناء من الخونة.

وتابعت أرملة الشهيد، أنه كان يوصيها على والديها، وكان يوصي أخيه على والدته وعليها وعلى ابنته، موضحة أنها لم تنجب إلا بعد 3 سنوات وأنجبت ابنتها الوحيدة "حبيبة"، مشيرة إلى أن والدها كان يقول لها إنه يتمنى أن تكون دكتور ضابط لخدمة جيش بلدها وبلدها.

 

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