"أخبار ماسبيرو": قبول 22 متقدما لـ"اختبار المذيعين" من أصل 340

أكد الإعلامي خالد مهني رئيس قطاع الأخبار بماسبيرو، أن لجنة اختبار المذيعين بالقطاع ما زلت تعمل حتى الآن، حيث إنها اختبرت 340 متقدما على مدار 4 أشهر مضت.

وأضاف مهنى، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن هذا الرقم وصل 39 فقط بعد العديد من الاختبارات، ثم خضع للتصفيات حتى وصل 22 متقدما الآن، متابعا: "نحن في آخر مرحلة من الاختبارات المتعلقة بالمقابلة الشخصية مع أعضاء اللجنة، وبناء عليه سيتم تصفيتهم آخر مرحلة تمهيدا لتجهيزهم للوقوف أمام الكاميرات، قبل إعلان الأسماء الفائزة في النهاية".

يذكر أن اللجنة بدأت عملها في نوفمبر الماضي وما زلت تعمل حتى الآن.