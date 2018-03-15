"مرور القاهرة" تكثف حملاتها في مطلع كوبري أكتوبر

تشهد محافظة القاهرة خلال الذروة الصباحية، معدلات سير متوسطة على كافة المحاور على مستوى المدينة وجميع الطرق تعمل بصورة طبيعية ولم تشهد الطرق وقوع أي حوادث ويوجد مؤثر وأحد فقط على حركة السيارات.

سيارة ملاكي معطلة أعلى الشهيد بكوبري أكتوبر ما أدى إلى ظهور بعض الكثافات المرورية في الاتجاه من الجيزة حتى مدينة نصر وانتقلت الخدمات المرورية لتسيير حركة السيارات أعلى الكوبري.

وكثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة من الخدمات المرورية والدفع بالأوناش ورفع الأعطال والحوادث لتيسير الحركة المرورية خاصة بأماكن الكثافات، وباقي المحاور والميادين تسير بصورة طبيعية ويوجد بعض الأعطال الخفيفة غير المؤثرة وتم التعامل معها بمعرفة الإدارة العامة لمرور القاهرة ولا مصادمات أخرى.