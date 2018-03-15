تسجيل الدخول

الوطن

خدمات مرورية في محيط أعمال شركة كهرباء جنوب القاهرة

منذ 22 دقيقة
كتب: محمد سيف
خدمات مرورية في محيط أعمال شركة كهرباء جنوب القاهرة

صورة أرشفية

كثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة من الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال وتضع الشركات المنفذة لأعمال الإصلاحات والمساعدات الفنية والأقماع والإضاءة الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة وذلك لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة، وتيسير الحركة المرورية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية بضرورة تكثيف الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين، وبناء على تعليمات اللواء خالد عبدالعال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، تقرر حصول شركات على مجموعة من الأعمال ومنها حصول تصريح جنوب كهرباء القاهرة على أعمال مد كابل كهرباء من أمام شارع الجبانات بطرة حتى محطة المحولات لمدة يومان وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة المرور على مدار أيام فترة الأعمال.

وستكون الأعمال ليلا فقط بقطع الطريق للمتجه إلى حلوان من الساعه 12.5 ليل حتى الساعة 6 صباح الجمعة ومن الساعة 12.5 ليل الجمعة حتى 6 صباح السبت وستكون الأعمال في حارة مرورية وترك باقي الحارات لحركة السيارات وذلك بسبب أعمال مد كابل كهرباء من محطة محولات طره حتى موزع الشرطة بالمعصرة.

كما حصلت شركة الصرف الصحي على تصريح إجراء أعمال إحلال وتجديد خط صرف صحي بشارع القلعة والرفاعي وجميع الأعمال ستكون بجوار الرصيف دون التعرض لنهر الطريق نهائيا مع عدم غلق الطريق أو إجراء أي تحويلات مرورية وستكون الأعمال ليلا و نهارا من 16/3/2018 حتى .15/6/2018

 

أخبار متعلقة

تكثيف الخدمات المرورية في القاهرة

تكثيف الخدمات المرورية في القاهرة
مدير أمن القاهرة يتفقد الخدمات المرورية

مدير أمن القاهرة يتفقد الخدمات المرورية
مدير أمن القاهرة يتفقد الخدمات المرورية في ميادين العاصمة

مدير أمن القاهرة يتفقد الخدمات المرورية في ميادين العاصمة
بالصور| مدير أمن الإسكندرية يتفقد الخدمات المرورية

بالصور| مدير أمن الإسكندرية يتفقد الخدمات المرورية
مدير "مرور القاهرة" يتفقد الخدمات المرورية بميدان المحطة

مدير "مرور القاهرة" يتفقد الخدمات المرورية بميدان المحطة

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

محافظ القليوبية يدعو للمشاركة في الانتخابات: "لازم نجيب حق الشهيد"

محافظ القليوبية يدعو للمشاركة في الانتخابات: "لازم نجيب حق الشهيد"

حملة نظافة بمحيط المدارس بالجيزة استعدادا للانتخابات الرئاسية

حملة نظافة بمحيط المدارس بالجيزة استعدادا للانتخابات الرئاسية

رئيس جامعة المنوفية يفتتح المـؤتمـر الـرابـع لقسـم أمـراض النساء

رئيس جامعة المنوفية يفتتح المـؤتمـر الـرابـع لقسـم أمـراض النساء

ضبط 500 كيلو حلاوة طحينية وسكر بمصنع غير مرخص في البحيرة

ضبط 500 كيلو حلاوة طحينية وسكر بمصنع غير مرخص في البحيرة

"مياه القاهرة": انقطاع الخدمة 16 ساعة عن 13 منطقة في جسر السويس بعد غد

"مياه القاهرة": انقطاع الخدمة 16 ساعة عن 13 منطقة في جسر السويس بعد غد

اختيارات الوطن

حُصْر وبطاطين من «رائد» لأسر مرضى «معهد إمبابة»: القلب ع القلب رحمة

حُصْر وبطاطين من «رائد» لأسر مرضى «معهد إمبابة»: القلب ع القلب رحمة

الكلاب أيضاً تعانى من السرطان وجمعيات تقدم العلاج والعمليات

الكلاب أيضاً تعانى من السرطان وجمعيات تقدم العلاج والعمليات

«العربى» تكرم 250 أماً مثالية فى 10 محافظات

«العربى» تكرم 250 أماً مثالية فى 10 محافظات

170 أسرة بـ«القطامية» فى الشارع.. والأهالى: أزالوا العمارات لخطورتها

170 أسرة بـ«القطامية» فى الشارع.. والأهالى: أزالوا العمارات لخطورتها

فنان تشكيلى يكرم فتاة الصعيد بـ«بورتريه»: «ست البنات اللى حبست متحرش»

فنان تشكيلى يكرم فتاة الصعيد بـ«بورتريه»: «ست البنات اللى حبست متحرش»

الأكثر قراءة

عاجل