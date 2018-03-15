خدمات مرورية في محيط أعمال شركة كهرباء جنوب القاهرة

كثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة من الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال وتضع الشركات المنفذة لأعمال الإصلاحات والمساعدات الفنية والأقماع والإضاءة الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة وذلك لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة، وتيسير الحركة المرورية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية بضرورة تكثيف الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين، وبناء على تعليمات اللواء خالد عبدالعال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، تقرر حصول شركات على مجموعة من الأعمال ومنها حصول تصريح جنوب كهرباء القاهرة على أعمال مد كابل كهرباء من أمام شارع الجبانات بطرة حتى محطة المحولات لمدة يومان وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة المرور على مدار أيام فترة الأعمال.

وستكون الأعمال ليلا فقط بقطع الطريق للمتجه إلى حلوان من الساعه 12.5 ليل حتى الساعة 6 صباح الجمعة ومن الساعة 12.5 ليل الجمعة حتى 6 صباح السبت وستكون الأعمال في حارة مرورية وترك باقي الحارات لحركة السيارات وذلك بسبب أعمال مد كابل كهرباء من محطة محولات طره حتى موزع الشرطة بالمعصرة.

كما حصلت شركة الصرف الصحي على تصريح إجراء أعمال إحلال وتجديد خط صرف صحي بشارع القلعة والرفاعي وجميع الأعمال ستكون بجوار الرصيف دون التعرض لنهر الطريق نهائيا مع عدم غلق الطريق أو إجراء أي تحويلات مرورية وستكون الأعمال ليلا و نهارا من 16/3/2018 حتى .15/6/2018