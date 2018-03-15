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الوطن

نائبة تدعو المواطنين لاصطحاب أبنائهم خلال الانتخابات: لزرع الانتماء

منذ 22 دقيقة
كتب: هبة أمين
نائبة تدعو المواطنين لاصطحاب أبنائهم خلال الانتخابات: لزرع الانتماء

نواب

دعت النائبة آمال رزق الله، الشعب المصرى، خصوصا الأمهات، اصطحاب أولادهم أثناء التصويت من أجل زرع الانتماء الوطني، وتنمية القيم الوطنية وحب مصر، ومشاهدة هذا العرس الديمقراطي المهيب.

وقالت رزق الله، في بيان، إن الأبناء في حاجة لمشاهدة مصر الجديدة وهي تسطر تاريخها الجديد، من خلال مشهد الانتخابات الرئاسية، التي تؤكد الممارسة الديمقراطية على أرض الواقع.

وتابعت: يجب على كل مواطن مصري توثيق هذه اللحظات التاريخية مع أولادهم كي ننمي بداخلهم حب الوطن، والتأكيد لهم أن الانتخاب حق وواجب وطني، وأن مصر تستحق منا أكثر من ذلك.

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