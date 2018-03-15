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الوطن

السيسي: البلد بقت صامدة وصلبة وقادرة بدم وأوراح الشهداء

منذ 11 دقيقة
كتب: نرمين عفيفي
السيسي: البلد بقت صامدة وصلبة وقادرة بدم وأوراح الشهداء

السيسي

قدم الفنان محمد فؤاد أغنية "هو ده" للقوات المسلحة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال الندوة التثقيفية التي يحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من قيادات الجيش بمركز المنارة للاحتفالات، وبعد الانتهاء من الأغنية استوقفه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطالبه بتذكر الحديث معه في مسرح الجلاء 2013، وتنفيذ وعد الجيش والقوات المسلحة.

وقال السيسي: "النهاردة بعد المدة دي كلها بدم الناس اللي هما عند ربهم واللي إحنا قاعدين هنا بسببهم".

وأضاف: "بدمهم وأرواحهم البلد بقت بلد وبقت صامدة وصلبة وقادرة.. أنا بس بفكرك أنه لسه عليكوا عهد كملوا عهدكم".

السيسي يشهد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

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