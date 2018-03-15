وكيل "حقوق إنسان النواب": لن نترك حق مريم.. وسنتخذ موقفا حاسما

قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن حق الطالبة مريم عبدالسلام لن يضيع، وسوف يكون لمجلس النواب موقفا حاسما بشأن هذه الجريمة البشعة التي تعرضت لها الطالبة والتي أدت إلى وفاتها في نوتنجهام البريطانية.

وأكدت عازر، في تصريحات صحفية، أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان لن تترك حق هذه الطالبة المصرية وسوف تتابع الإجراءات القانونية التي تسير الآن حتى يقدم الجناة للمحاكمة العاجلة، لأن ما حدث انتهاك واضح لحقوق الانسان في بريطانيا ولا يمكن السكوت عليه.

وتساءلت: "المنظمات الحقوقية التي تتابع حقوق الإنسان والبيانات الصادرة والمغلوطة التي كانت تصدر بحق مصر، فين دورها الرقابي تجاه هذه الجريمة"، مؤكدة أن مصر أول دولة تحترم وتراعي حقوق الإنسان بكل أمانة.

وقالت: "ما حدث بحق مريم يثير علامات الاستفهام في ظل الإهمام الطبي من المستشفى التي كانت تعالج فيها"، وقدمت خالص التعازي لأسرة الطالبة.