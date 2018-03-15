"الأمن العام" يضبط المتهمين بقتل طالب في الشرقية

تمكن الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بالشرقية في تحديد وضبط مرتكب واقعة مقتل طالب إعدادي بدائرة مركز شرطة ديرب نجم.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة البحث الجنائي بالشرقية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبي واقعة العثور على جثة (طالب بالصف الثاني الإعدادي - 14 عاما) بقطعة أرض فضاء بعزبة السكارتة دائرة مركز شرطة ديرب نجم (مصاب بجروح طعنية متفرقة) فقد تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن المجني عليه كان برفقة 3 من أصدقائه بمكان العثور على الجثة في وقت معاصر لارتكاب الجريمة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا، وقرر أحدهم بحدوث مشادة بينه وبين المجني عليه تطورت إلى مشاجرة فتعدي عليه بسلاح أبيض كان بحيازته عبارة عن "مطواة" وأودى بحياته وأرشد عن السلاح المستخدم، وأيد الآخرين ذلك .