تسجيل الدخول

الوطن

"الأمن العام" يضبط المتهمين بقتل طالب في الشرقية

منذ 5 دقيقة
كتب: محمد بركات
"الأمن العام" يضبط المتهمين بقتل طالب في الشرقية

صورة أرشيفية

تمكن الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بالشرقية في تحديد وضبط مرتكب واقعة مقتل طالب إعدادي بدائرة مركز شرطة ديرب نجم.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة البحث الجنائي بالشرقية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبي واقعة العثور على جثة (طالب بالصف الثاني الإعدادي - 14 عاما) بقطعة أرض فضاء بعزبة السكارتة دائرة مركز شرطة ديرب نجم (مصاب بجروح طعنية متفرقة) فقد تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن المجني عليه كان برفقة 3 من أصدقائه بمكان العثور على الجثة في وقت معاصر لارتكاب الجريمة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا، وقرر أحدهم بحدوث مشادة بينه وبين المجني عليه تطورت إلى مشاجرة فتعدي عليه بسلاح أبيض كان بحيازته عبارة عن "مطواة" وأودى بحياته وأرشد عن السلاح المستخدم، وأيد الآخرين ذلك .

 

 

أخبار متعلقة

الأمن العام: تنفيذ 52 ألفا و624 حكما قضائيا في المحافظات خلال 24 ساعة

الأمن العام: تنفيذ 52 ألفا و624 حكما قضائيا في المحافظات خلال 24 ساعة
ضبط 80 متهما بـ94 قطعة سلاح في حملة لـ"الأمن العام"

ضبط 80 متهما بـ94 قطعة سلاح في حملة لـ"الأمن العام"
الأمن العام: تنفيذ 53 ألف و559 حكم قضائي في المحافظات خلال 24 ساعة

الأمن العام: تنفيذ 53 ألف و559 حكم قضائي في المحافظات خلال 24 ساعة
الأمن العام يضبط 26 كيلو هيروين بحوزة عصابة بالإسماعلية

الأمن العام يضبط 26 كيلو هيروين بحوزة عصابة بالإسماعلية
"الأمن العام": تنفيذ 24 ألف حكم قضائي بالمحافظات خلال 24 ساعة

"الأمن العام": تنفيذ 24 ألف حكم قضائي بالمحافظات خلال 24 ساعة
"الأمن العام" يضبط 111 قضية مخدرات في المحافظات

"الأمن العام" يضبط 111 قضية مخدرات في المحافظات

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

حبس المتهمين بسرقة 5 ملايين جنيه من خزينة فندق بالغردقة 

حبس المتهمين بسرقة 5 ملايين جنيه من خزينة فندق بالغردقة 

تجارة المنوفية: بحث ميداني عن عدالة تقييم الأداء بين الرئيس والمرؤوسين

تجارة المنوفية: بحث ميداني عن عدالة تقييم الأداء بين الرئيس والمرؤوسين

محافظ الشرقية يقرر إلغاء الترخيص لمستشفى القدس بطحلة بردين

محافظ الشرقية يقرر إلغاء الترخيص لمستشفى القدس بطحلة بردين

عاطل يبيع مخدرات داخل "محكمة" بالجيزة.. ضبط وهو يضع قرصا في فم متهم

عاطل يبيع مخدرات داخل "محكمة" بالجيزة.. ضبط وهو يضع قرصا في فم متهم

"اتصالات النواب": "غلق فيس بوك" شائعة

"اتصالات النواب": "غلق فيس بوك" شائعة

اختيارات الوطن

حُصْر وبطاطين من «رائد» لأسر مرضى «معهد إمبابة»: القلب ع القلب رحمة

حُصْر وبطاطين من «رائد» لأسر مرضى «معهد إمبابة»: القلب ع القلب رحمة

الكلاب أيضاً تعانى من السرطان وجمعيات تقدم العلاج والعمليات

الكلاب أيضاً تعانى من السرطان وجمعيات تقدم العلاج والعمليات

«العربى» تكرم 250 أماً مثالية فى 10 محافظات

«العربى» تكرم 250 أماً مثالية فى 10 محافظات

170 أسرة بـ«القطامية» فى الشارع.. والأهالى: أزالوا العمارات لخطورتها

170 أسرة بـ«القطامية» فى الشارع.. والأهالى: أزالوا العمارات لخطورتها

فنان تشكيلى يكرم فتاة الصعيد بـ«بورتريه»: «ست البنات اللى حبست متحرش»

فنان تشكيلى يكرم فتاة الصعيد بـ«بورتريه»: «ست البنات اللى حبست متحرش»

الأكثر قراءة

عاجل