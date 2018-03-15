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الوطن

حزب الحرية: كلنا على استعداد لارتداء الأفرول دفاعا عن مصر ضد الإرهاب

منذ 8 دقيقة
كتب: ولاء نعمه الله
حزب الحرية: كلنا على استعداد لارتداء الأفرول دفاعا عن مصر ضد الإرهاب

أرشيفية

أشاد حزب الحرية بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أكد فيها خلال كلمته أمام الندوة التثقيفية الـ27 للقوات المسلحة بعنوان "يوم الشهيد"، بأن مصر تحارب فى سبيل الله، بمواجهتها لعدو أشرس وأكثر إجرامًا من الخوارج، مشددًا أن أبطال مصر يواصلون القتال حتى تحيا مصر ويحيا 100 مليون مصري.

وحيا الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية، فى بيان أصدره منذ قليل، تأكيد الرئيس السيسى بأنه مستعد للنزول والمشاركة في الحرب، وقول الرئيس السيسي: "مستعد ألبس الأفرول وأنزل أقاتل جنب أبطالنا حتى نتخلص من الإرهاب وتحيا مصر"، معلقًا: "كل الشعب المصري على استعداد أن يرتدي الأفرول للدفاع عن مصر ضد شياطين الإرهاب".

ووجه الدكتور صلاح حسب الله التحية للرئيس السيسى لتأكيده أن هناك ملايين اللاجئين في المخيمات حول العالم، وأن القوات المسلحة حمت مصر من هذا المصير، و"لا أحد يجرؤ على المساس" بمصر.

وأكد حسب الله، أن هناك تأييد واسع النطاق لدى الشعب المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية لجهود ابطال وبواسل الجيش والشرطة في مكافحة الإرهاب والإرهابيين، ووجه الدكتور صلاح حسب الله التحية والتقدير لأبطال الجيش والشرطة على النجاحات الكبيرة التي حققوها في العملية سيناء 2018 لتطهير أرض الفيروز ومصر كلها من دنس الإرهاب والإرهابيين.

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