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الوطن

بالصور| مدير التعليم الفني بالغربية يوجه بصيانة المدارس ورفع كفاءتها

منذ 40 دقيقة
كتب: أحمد فتحي
بالصور| مدير التعليم الفني بالغربية يوجه بصيانة المدارس ورفع كفاءتها

جانب من الاجتماع

عقد ناصر حسن مدير التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالغربية، اليوم الخميس، اجتماع تنسيق بين الهيئة العامه للأبنية التعليمية، الإدارة العامة لصيانة الآلات والمعدات، ومديرية التربية والتعليم الإدارة العامة للتعليم الفني.

جاء ذلك بناء على تكليف الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم سعيا في تحسين سير العمل والنهوض بكفائته.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة تفعيل التعاون المشترك بين مسؤولي الصيانة بالمدارس والمهندسين والفنيين بالإدارة العامة لصيانة الآلات والمعدات على أعمال الصيانه اللازمة الآلات والمعدات وبخصوص صرف الإدارة الشهرية وشراء قطع الغيار.

كما حضر الاجتماع مدير ادارة التعليم الصناعي ومدير إدارة الموازنة ومدير وحدة التجهيزات ومدير التخطيط ومدير اللامركزية وموجه عام المخازن ورئيس لجنة الصيانة ومدير عام صيانة الآلات والمعدات بالهيئة العامة للأبنية التعليمية.

 

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