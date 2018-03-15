محافظ كفر الشيخ: المشاركة بالانتخابات دليل وعي أبناء مصر

أكد اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، أنه لا يقبل أهالي المحافظة أن تقل نسبة المشاركة في المحافظة عن 80%، أو ألا تكون كفرالشيخ وجهة مشرفة للعالم جميعا، مضيفا أن الجميع حريص كل الحرص علي حث المواطنين على المشاركة، خاصة أن المشاركة الفعالة هي الدليل القاطع على أن مصر قادمة وواعية وشعبها قادر على التغيير للأفضل دائما.

وقال محافظ كفر الشيخ، "دور المحافظة حيادي تماما ومهمتنا توفير الدعم اللوجستي للعملية الانتخابية لتتم على أكمل وجه، من خلال تسهيل عمل اللجان وإدلاء الناخبين بأصواتهم".

ووجه المحافظ، لوكلاء وزارتي التربية والتعليم، ووالشباب والرياضة بالتنسيق مع رؤساء المدن بالتأكد من جاهزية المقار الانتخابية من خلال سلامة جميع المرافق والخدمات والإقامة لأفراد التأمين بالمقرات الانتخابية، مع اختيار الأدوار الأرضية لمقر اللجان تسهيلا على كبار السن والمعاقين واستعمال الأثاث المدرسي لتسهيل انتظار الناخبين.

وأضاف المحافظ، أنه يشارك نحو 2 مليون و118 ألفًا و991 ناخبًا في انتخابات الرئاسة المقبلة بمحافظة كفرالشيخ، موزعين على 14 لجنة عامة، و525 مركزا انتخابيا، بـ582 لجنة فرعية، ويشرف عليها 597 قاضيا.