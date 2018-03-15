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الوطن

القبض على 5 عاطلين سرقوا مزرعة ماشية بالإكراه في المنيا

منذ 10 دقيقة
كتب: اسلام فهمي
القبض على 5 عاطلين سرقوا مزرعة ماشية بالإكراه في المنيا

صوره ارشيفية

ألقت وحدة مباحث مركز أبوقرقاص، في جنوب المنيا، اليوم، القبض على تشكيل عصابي مكون من 5 عاطلين تعدوا علي خفير خصوصي بمزرعة ماشية، بالضرب وسرقوا 9 رؤوس من الأبقار والجاموس بالإكراه.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد الدكتور منتصر عويضة مدير مباحث المديرية، بتمكن الرائد هشام العسقلاني رئيس وحده مباحث مركز أبوقرقاص، من إلقاء القبض على تشكيل عصابي لسرقه الماشية، يضم 5 عاطلين، هم: شعبان . س، عيد. ا، علي. ر، محمود. ع، وعبد النبي. ح، وتبين أنهم تعدوا بالضرب علي خفير مزرعة ماشية، وسرقوا 9 رؤوس ماشيه، وتمكنت أجهزة الأمن من القبض عليهم، وتحرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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