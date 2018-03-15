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الوطن

وزيرة التخطيط من باريس: فكرة المؤتمرات الشبابية حازت إعجاب الفرنسيين

منذ 32 دقيقة
كتب: محمد الدعدع
وزيرة التخطيط من باريس: فكرة المؤتمرات الشبابية حازت إعجاب الفرنسيين

د. هالة السعيد

أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على هامش زيارتها للعاصمة الفرنسية باريس، أن الحكومة المصرية تضع نصب أعينها مستقبل الشباب المصري، وتضعه على رأس قائمة أولوياتها سواء على المدى الطويل من خلال استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، أو على مستوى الخطط قصيرة المدى وبرامجها حول الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي باعتبارهم ثروة مصر الحقيقية وقادة المستقبل.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن مصر دولة شابة حيث أن حوالي 68.8% من الشباب بها يقع في الفئة العمرية الأقل من 35 سنة، مضيفة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما يؤكد أهمية تقديم الدعم الكامل للشباب في شتى المجالات وتعزيز قدراتهم وكفاءاتهم وتقديم التدريبات اللازمة لتأهيلهم للقيادة وتولي المناصب العليا في الدولة.

وتابعت الوزيرة، أن هذا جاء دافعًا لوضع العديد من البرامج وإنشاء المراكز في هذا الشأن كإنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب وبرنامج تأهيل الشباب للقيادة والذي يهدف إلى توسيع قاعدة مشاركة الشباب، ورفع مستوى الوعي السياسي والاقتصادي والإداري وبالتالي يهيئ ذلك الشباب لتولي العديد من المناصب القيادية في الدولة.

وأضافت أن عددًا من خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة هم الآن معاوني وزراء في الوزارات المختلفة، مشيرة إلى أن مشروع "رواد 2030" والذي أطلقته وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري حيث يهدف إلى النهوض بالكفاءات الشابة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، ما يحقق الأهداف الرئيسية لـ"رؤية مصر 2030"، وذلك عن طريق خلق مجتمع علمي قادر علي دعم ونشر فكر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال ويعمل المشروع علي تحفيز الشباب المبتكر بعرض مشروعاتهم وتنفيذها بل وتسويقها أيضًا.

وأكدت الوزيرة، أن فكرة مؤتمرات الشباب حازت إعجاب الجانب الفرنسي، مبينة حرصهم على تبادل الخبرات في هذا الشأن، مضيفة: ة"الجانب الفرنسي معجب التجربة المصرية في التواصل مع الشباب، وثمنوا الجهد المصري في إعداد العديد من المنتديات والمؤتمرات الداعمة لدور الشباب في المشاركة المجتمعية بل وقيادة عملية المشاركة".

وذكرت وزيرة التخطيط، أن كل تلك المؤتمرات تهدف إلى تبادل الخبرات بين الشباب من كل دول العالم، موضحة أن وزارة التخطيط تهدف أيضًا إلى عقد عدد من ورش العمل التي تضمن مشاركة الشباب من كافة الجامعات والفئات المختلفة في مراجعة وتقييم رؤية "مصر 2030".

وعن الحماية الاجتماعية، أكدت وزيرة التخطيط، للجانب الفرنسي، أن برامج الحماية الاجتماعية برؤية الدولة تركز علي المرأة، إضافة إلى برنامج الدعم النقدي المشروط الذي يستهدف تحقيق وضع تعليمي وصحي أفضل، وهو ما أثنى عليه الجانب الفرنسي، كما أشاد الجهود المصرية المبذولة في هذا الشأن.

يُشار أن هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تتواجد في العاصمة الفرنسية باريس لإجراء زيارة للمدرسة الفرنسية للإدارة ENA، والمشاركة باجتماع مجلس أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.

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