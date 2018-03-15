أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يلتقي البابا فرنسيس

قالت منظمة التعاون الإسلامي إن أمينها يوسف بن أحمد العثيمين، سيلتقي، غدا الجمعة، في حاضرة الفاتيكان، قداسة البابا فرنسيس، وذلك في زيارة هي الأولى له منذ توليه منصبه.

وأشارت المنظمة في تصريح أرسلته لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، إلى أن “الزيارة تحمل دلالات ومضامين عديدة، تهدف جميعها إلى المساهمة بالانفتاح بين العالمين المسلم والمسيحي، وتعزيز الحوار المتواصل على أساس احترام وقبول الآخر”.

وقالت “كما يأتي توقيت الزيارة في فترة مشحونة بكثير من المشاكل التي باتت تتطلب تعاون الجميع للخروج من هذه الأزمات، والتي انعكست بصورة سلبية على الجميع، حيث تعصف بالعالم الإسلامي والعالم بشكل عام، موجة الإرهاب والتطرف العنيف التي تحيلها الجماعات الإجرامية وبشكل زائف إلى الدين”.