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الوطن

محمد جمعة: "فرصة سعيدة" إضافة لمشواري الفني.. وإيمان أبو طالب "كفاءة"

منذ 17 دقيقة
كتب: الهام زيدان
محمد جمعة: "فرصة سعيدة" إضافة لمشواري الفني.. وإيمان أبو طالب "كفاءة"

محمد جمعة وصناع "فرصة سعيدة"

أكد الفنان محمد جمعة، أن تجربة إخراجه مسرحية "فرصة سعيدة" المعروضة حاليًا على مسرح "السلام" إضافة كبيرة لمشواره الفني، خصوصًا أنها تعرض على مسرح الدولة، بعدما قدم من قبل تجارب مسرحية في القطاع الخاص.

وأضاف "جمعة"، لـ"الوطن": "المسرحية أتاحت لي التعامل مع الفنان الكبير أحمد بدير، صاحب التجربة الطويلة في المسرح، بعد أن عملت معه من قبل كممثل مسرحية (غيبوبة)، وكنت أكتسب من خبرته في المسرح، وحينما تعاملت معه في (فرصة سعيدة) كنت أنا المخرج حينها فاختلف الأمر، كان بيننا احترام متبادل، فهو ممثل مهني، ويدرك كيفية التعامل مع المخرج أيا كان".

وعن الفنانة إيمان أبو طالب، قال "جمعة"، "شاهدت لها مسلسل (ظرف أسود) مع عمرو يوسف، وكنت أود تقديم وجه جديد بمسرحية (فرصة سعيدة)، فوقع عليها الاختيار، ما أتاح لي فرصة اكتشاف موهبتها في التمثيل المسرحي، وهي تخوض تجربتها المسرحية الأولى بهذه الكفاءة، ورغم صعوبة المسرح، إلا أنها أثبتت نجاحها في العمل المسرحي".

ونفى "جمعة"، أنه يتخذ من الإخراج مهنة دائمة، موضحًا أنه يفضل التمثيل كمهنته الأساسية، مبينًا أنه سيعمل في مجال الإخراج وذلك حال إعجابه بفكرة مسرحية جديدة.

"فرصة سعيدة" بطولة أحمد بدير، فتوح أحمد، محمد الصاوي، أحمد الدمرداش، وإيمان أبو طالب وخالد محروس، وعلي كمالو، لي لي قاسم، بسمة شوقي، تأليف صلاح عربي، موسيقى وألحان وتوزيع إيهاب حمدي، ديكور مصطفى حامد، أشعار أيمن النمر، أزياء هبة طنطاوي، وفكرة وإخراج محمد جمعة.

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