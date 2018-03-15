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الوطن

ترامب يعين كبيرا للمستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض

منذ 16 دقيقة
كتب: وكالات
ترامب يعين كبيرا للمستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض

ترامب

عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المحلل الاقتصادي لاري كودلو، رئيسا للمجلس الاقتصادي، ومستشارا للرئيس للسياسة الاقتصادية، خلفا لغاري كون الذي استقال الأسبوع الماضي.

وكتب ترامب في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" اليوم الخميس: "سيصبح لاري كودلو مستشاري الاقتصادي الرئيسي ورئيسا للمجلس الاقتصادي الوطني.

ستشهد بلادنا سنوات عديدة من النجاح الاقتصادي والمالي الكبير، مع ضرائب منخفضة، وابتكارات فريدة، وتجارة نزيهة، وقوة عاملة رائدة باستمرار"!وكانت وسائل إعلام أمريكية ذكرت سابقا أن ترامب ينظر لكودلو ومستشار البيت الأبيض بيتر نافارو لشغل منصب كون الذي قدم استقالته بداية مارس الجاري.

وجاءت استقالة كون من إدارة ترامب بعد قرار الأخير فرض رسوم على واردات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة، الأمر الذي لم يحظ بقبول كبير لدى الشركاء التجاريين لواشنطن، وبعض أعضاء حزب ترامب.

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