تسجيل الدخول

الوطن

غدا.. أحمد فريد يفتتح "ثمرة 50 عاما على هجرة العرب" في بلجيكا

منذ 16 دقيقة
كتب: محمود الرفاعى
غدا.. أحمد فريد يفتتح "ثمرة 50 عاما على هجرة العرب" في بلجيكا

أحمد فريد

يشارك الفنان أحمد فريد، غدا الجمعة، بمعرض فن تشكيلي جديد في مدينة بروكسل ببلجيكا، بمشاركة الفنان المغربي سفيان بوكرين، وسيتم إقامة المعرض لمدة 3 أيام تحت عنوان "50 عاما علي هجرة العرب"، ليكون المعرض الثاني على التوالي له عقب نجاح معرضه "توأم الروح"، ومن المقرر أن يحضر المعرض عدد كبير من الشخصيات الدبلوماسية في مصر والمغرب.

ومن جانبه، قال أحمد فريد، إن إقامة المعرض يأتي على هامش احتفال الحكومة البلجيكية بمرور 50 سنة على هجرة العرب إلى بروكسيل، لذلك يتم إقامة المعرض احتفالا بتلك المناسبة، فضلا عن مكان المعرض وهو داخل قصر "سان دوني" الذي يعد من المعالم التاريخية في بروكسيل وأنشئ عام 1159، ويستقبل الأعمال الهامة فقط.

وعن مشاركة الفنان المغربي سفيان بوكرين له في المعرض نفسه، قال "فريد"، "سيفان صديقي، وتعرفت عليه عن طريق النجم المغربي سعد لمجرد الذي يعد واحدا من أقرب أصدقائي بالوسط الفني، وتقابلت مع سفيان منذ 3 سنوات في كازابلانكا، وتم الاتفاق على وجود عمل مشترك يجمعنا سويا، وحينما توفر معرض مناسب قررنا العمل معا، خاصة وأنه احتفال يخص العرب جميعًا".

أخبار متعلقة

مستشفى "بهية" لسرطان الثدي تكرم الفنان أحمد فريد

مستشفى "بهية" لسرطان الثدي تكرم الفنان أحمد فريد
الحياة اليومية فى معرض فن تشكيلى: «مصر جميلة.. خليك فاكر»

الحياة اليومية فى معرض فن تشكيلى: «مصر جميلة.. خليك فاكر»
معرض فن تشكيلى «لله والوطن»: اتبرع ولو بـ«لوحة»

معرض فن تشكيلى «لله والوطن»: اتبرع ولو بـ«لوحة»
بلكونات وشبابيك فى معرض فن تشكيلى

بلكونات وشبابيك فى معرض فن تشكيلى

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

التعاون الإسلامي تدرس إنشاء صندوق للاجئين الفلسطينيين

التعاون الإسلامي تدرس إنشاء صندوق للاجئين الفلسطينيين

"معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسي بمدينة إدكو اليوم

"معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسي بمدينة إدكو اليوم

عريقات: طريق الإملاءات لإدارة ترامب مصيره الفشل

عريقات: طريق الإملاءات لإدارة ترامب مصيره الفشل

الإثنين.. وزير الرياضة يشارك في ندوة لـ"المصرية اللبنانية"

الإثنين.. وزير الرياضة يشارك في ندوة لـ"المصرية اللبنانية"

محافظ القليوبية: تشكيل مجلس أمناء بكل وحدة صحية ومستشفى لتحسين الأداء

محافظ القليوبية: تشكيل مجلس أمناء بكل وحدة صحية ومستشفى لتحسين الأداء

اختيارات الوطن

فرشاة التشكيليين تحكي عن يد ترسم ويد تحارب.. "خالد مغربي" زين لوحاتهم

حُصْر وبطاطين من «رائد» لأسر مرضى «معهد إمبابة»: القلب ع القلب رحمة

حُصْر وبطاطين من «رائد» لأسر مرضى «معهد إمبابة»: القلب ع القلب رحمة

الكلاب أيضاً تعانى من السرطان وجمعيات تقدم العلاج والعمليات

الكلاب أيضاً تعانى من السرطان وجمعيات تقدم العلاج والعمليات

«العربى» تكرم 250 أماً مثالية فى 10 محافظات

«العربى» تكرم 250 أماً مثالية فى 10 محافظات

170 أسرة بـ«القطامية» فى الشارع.. والأهالى: أزالوا العمارات لخطورتها

170 أسرة بـ«القطامية» فى الشارع.. والأهالى: أزالوا العمارات لخطورتها

الأكثر قراءة

عاجل