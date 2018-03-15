غدا.. أحمد فريد يفتتح "ثمرة 50 عاما على هجرة العرب" في بلجيكا

يشارك الفنان أحمد فريد، غدا الجمعة، بمعرض فن تشكيلي جديد في مدينة بروكسل ببلجيكا، بمشاركة الفنان المغربي سفيان بوكرين، وسيتم إقامة المعرض لمدة 3 أيام تحت عنوان "50 عاما علي هجرة العرب"، ليكون المعرض الثاني على التوالي له عقب نجاح معرضه "توأم الروح"، ومن المقرر أن يحضر المعرض عدد كبير من الشخصيات الدبلوماسية في مصر والمغرب.

ومن جانبه، قال أحمد فريد، إن إقامة المعرض يأتي على هامش احتفال الحكومة البلجيكية بمرور 50 سنة على هجرة العرب إلى بروكسيل، لذلك يتم إقامة المعرض احتفالا بتلك المناسبة، فضلا عن مكان المعرض وهو داخل قصر "سان دوني" الذي يعد من المعالم التاريخية في بروكسيل وأنشئ عام 1159، ويستقبل الأعمال الهامة فقط.

وعن مشاركة الفنان المغربي سفيان بوكرين له في المعرض نفسه، قال "فريد"، "سيفان صديقي، وتعرفت عليه عن طريق النجم المغربي سعد لمجرد الذي يعد واحدا من أقرب أصدقائي بالوسط الفني، وتقابلت مع سفيان منذ 3 سنوات في كازابلانكا، وتم الاتفاق على وجود عمل مشترك يجمعنا سويا، وحينما توفر معرض مناسب قررنا العمل معا، خاصة وأنه احتفال يخص العرب جميعًا".