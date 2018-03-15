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الوطن

157 ألف طن قمح رصيد صومعة الحبوب والغلال بميناء دمياط

منذ 8 دقيقة
كتب: سهاد الخضري
157 ألف طن قمح رصيد صومعة الحبوب والغلال بميناء دمياط

ميناء دمياط_ صورة ارشيفية

استقبل ميناء دمياط 3 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة فيما غادر 3 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة.

وبذلك بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 18 سفينة، بالإضافة إلى 4 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

فيما غادر الميناء 138 سيارة نقل محملة بـ 5958 طن قمح وبهذا بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 157486 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 32337 طنا.

هذا وشملت حركة الصادر من الميناء 6780 طن يوريا و 4944 طن فوسفات و 600 طن رمل، و 750 طن ألواح جبس.

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