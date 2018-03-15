"الإحصاء": انخفاض التضخم إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2016

أظهرت المؤشرات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، انخفاض معدل التضخم السنوي للشهر السابع على التوالي ليصل إلى 14.4% خلال فبراير 2018 وهو أدني معدل له منذ شهر أكتوبر 2016.

ويأتي التراجع في ظل اتباع البنك المركزي لسياسة نقدية تضع في مقدمة أولوياتها الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وبدأ البنك المركزي في التحول التدريجي إلى نظام استهداف التضخم بتحديد معدل التضخم السنوي المستهدف خلال الربع الأخير من العام 2018 عند 13% ±3%، ومعدلات أحادية بعد ذلك.

وفي إطار سعيه لتحقيق الهدف المنشود، استخدم البنك المركزي أدوات السياسة النقدية المتاحة بصورة استباقية وبناء على تحليل شامل للمتغيرات المحلية والدولية، بعدما المعدل السنوى للتضخم العام للحضر بلغ ذروته في يوليو 2017 عند مستوى 33%، ليبدأ بعدها رحلة الانخفاض.

ومع استمرار توافق المتغيرات المحلية والعالمية مع تحقيق معدل التضخم المستهدف، قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة الأساسية للمرة الأولى منذ يناير 2015 بـ 100 نقطة أساس في 15 فبراير 2018.