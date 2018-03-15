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الوطن

السودان وسلطنة عمان يبحثان سبل دعم العلاقات الثنائية

منذ 42 دقيقة
كتب: وكالات
السودان وسلطنة عمان يبحثان سبل دعم العلاقات الثنائية

رئيس البرلمان السوداني

بحث رئيس البرلمان السوداني إبراهيم أحمد عمر، اليوم الخميس بالخرطوم، مع رئيس المحكمة العليا نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بسلطنة عمان الدكتور إسحق البوسعيدي والوفد المرافق له، سبل تعزيز العلاقات بين السودان وسلطنة عمان.

وقدم رئيس البرلمان السوداني، خلال اللقاء الذي حضره رئيس القضاء السوداني الدكتور حيدر أحمد دفع الله، تنويرا عن أداء البرلمان ومراحل مشاريع القوانين وكيفية إجازة التشريعات.

من جانبه، نقل البوسعيدي، تحيات السلطان قابوس بن سعيد للسودان قيادة وحكومة وشعبا، مثمنا دور البرلمان والهيئة التشريعية القومية في بناء العلاقات الدبلوماسية وسن القوانين والتشريعات.

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