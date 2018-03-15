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الوطن

عاجل| مسلحون يختطفون المدعي العام العسكري الليبي

منذ 55 دقيقة
كتب: وكالات
عاجل| مسلحون يختطفون المدعي العام العسكري الليبي

مسلحون في ليبيا

اختطفت مجموعة من المسلحين المدعي العام العسكري الليبي، اليوم الخميس، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأفادت وسائل إعلام ليبية بأن المدعي العام العسكري الليبي، لحكومة الوفاق الوطني مسعود أرحومة، قد تم اقتياده إلى مكان غير معلوم من قبل مسلحين مجهولين.

ونقلت "بوابة الوسط" الليبية عن نجل أرحومة قوله "مجموعة مسلحة مجهولة خطفت والدي والسائق والحارس الشخصي قبل وصولهم إلى منزل العائلة عائدا من عمله بمنطقة صلاح الدين في طرابلس".

وأضاف "سمعنا أصوات إطلاق رصاص وبعد أن خرجنا اكتشفنا أن مجموعة مسلحة في ثلاث سيارات قامت بخطف والدي على بعد 200 متر تقريبا من المنزل بمنطقة صلاح الدين أثناء عودته من العمل".

 

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