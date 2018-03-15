محافظ الإسماعيلية يفتتح المعرض الثاني للمجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال

افتتح اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، يرافقه المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد، وأكرم الشافعى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، ولفيف من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية والقيادات التنفيذية، وسيدات الأعمال المعرض الاقتصادى الثانى للمجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال، والذي أقيم بنادي الشجرة على مدى 3 أيام، بمشاركة أكثر من 100عارضة بالتعاون والتنسيق مع الغرفة التجارية بالمحافظة.

وتم تنظيم المعرض بمشاركة سيدات الأعمال مجانًا و بدون مقابل إسهاما فى رفع العبء والمعاناة عن كاهل المشاركات والذى يعد أحد الركائز الاساسية للمجلس.

ويضم المعرض المنتجات الصغيرة واليدوية لسيدات وفتيات المحافظة وجميع أشكال المشغولات اليدوية والمفروشات والأدوات المنزلية والاكسسوارات والملابس والمأكولات الجاهزة.

أشاد المحافظ بما شهده خلال افتتاح المعرض وأثنى على جهود جميع المشاركات فى المعرض وحسن التنظيم والذى يعد إضافة جديدة و إنجاز لدور المرأة الإسماعيلاوية فى خدمة وتنمية المجتمع.

وأكدت الدكتورة دينا ياقوت المنسق العام للمعرض والمشرفة على التنظيم، أن المجلس قرر إقامة المعرض للمرة الثانية على التوالى بعد أن نجاح المعرض الأول الذى أقيم فى شهر يناير الماضى، والذى لاقى قبولا جماهيريا وليكون فرصة لتسويق المنتجات التي يضمها المعرض من خلال مشاركة عدد من فتيات وسيدات الإسماعيلية اللاتي نجحن في تعلم حرفه يدوية بسيطة تحولهن من طاقة معطلة إلى طاقة منتجة، وقامت بالتعرف على منتجاتهن وتوفير مكان لعرض المنتجات الخاصة بهن، رافعة التكلفة الخاصة بمكان العرض حتى يتثنى لهن عرض المنتجات بهامش ربح معقول يحقق لهن الكسب و جذب أكبر قدر من المواطنين والأهالي.

وأضافت أن المعرض يشمل العديد من المنتجات المختلفة من مأكولات مصرية وشامية وحلويات شرقية، ومشغولات يدوية تأخذ الطابع المصري والتراث، ومنتجات ملابس، ومفروشات وغيره.

وأشارت "ياقوت" إلى أن المعرض جاء إيمانا من مساندة المرأة التي ترغب في نجاح مشروعها ووضعها على الطريق الصحيح من خلال فتح قنوات شرعية وغير مكلفة ماديا.

ومن جهته أكد أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، إلى أنه من خلال المعرض يتم عرض جميع المنتجات اليدوية الحرفية، وذلك بهدف مساهمة تشغيل الفتيات وتسويق منتجاتهن، وإتاحة فرص تسويق حقيقيه لهن، بحضور ومشاركة عضوات وأعضاء المجلس الإقتصادي، وسيدات الأعمال بالغرفة التجارية، ومشاركة التنفيذيين الشعبيين بالمحافظة.