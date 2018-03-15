مبعوث الرئيس الروسي يبحث مع الحريري الوضع في لبنان

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوجدانوف، مع رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، الوضع في لبنان.

وذكرت الخارجية الروسية في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم بأن بوجدانوف، التقى مع الحريري، في العاصمة الإيطالية روما، على هامش المؤتمر الدولي الثاني لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في لبنان ، مشيرة إلى أنه تم مناقشة الوضع الحالي في لبنان، فضلا عن القضايا الملحة المتعلقة بتطوير العلاقات الروسية اللبنانية التقليدية.

وأكد الجانب الروسي وفقا للبيان الدعم القوي لسيادة واستقلال ووحدة أراضي الجمهورية اللبنانية، وحربها ضد الإرهاب، بالإضافة إلى السعي لتعزيز التعاون المتعدد الجوانب والمفيد للطرفين، بما في ذلك المجال العسكري التقني.