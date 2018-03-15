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مصر تفوز بالمركز الثاني بمنطقة الشرق الأوسط بمسابقة السائقين عالميا

منذ 36 دقيقة
كتب: شادي أحمد
مصر تفوز بالمركز الثاني بمنطقة الشرق الأوسط بمسابقة السائقين عالميا

صورة للقائزين بمسابقة شل العالمية

اختتمت مساء أمس، فعاليات "اصنع المستقبل"، مهرجان الأفكار الإبداعية والابتكار الذي نظمته شركة شل بسنغافورة، وحل فريق ASU من جامعة عين شمس بمصر في المركز 14 عالميًّا، وبالمركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي حقق إجمالي 239 كم/لتر، كما حقق فريق SAAF من جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية رقمًا قياسيًّا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واحتل الفريق المركز 13 عالميًا، والفوز بالمركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، محققًا إجمالي 277 كم/لتر، بينما احتل فريق Megalodon من الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان المركز 17 بإنجاز قدره 119 كم/لتر.

وشهد المهرجان على مدى 4 أيام، حضور آلاف الزوار من مختلف الفئات كالطلاب ورواد الأعمال وممثلي القطاع الخاص والجهات الحكومية وأفراد الجمهور، ممن تقاطروا على موقع المهرجان لمشاهدة أحدث الأفكار والإبداعات في مجال الطاقة في آسيا.

وفاز فريق "سيمار أوربان يو جي إم" من جامعة "غادجاه مادا" في يوجياكارتا اندونيسيا بالبطولة العالمية للسائقين في آسيا في نسختها الثانية، والتي شهدت تنافسًا قويًا بين فرق طلابية شاركوا بسيارات ذات كفاءة عالية في استهلاك الطاقة.

وتتنافس الثلاث فرق الأولى من أسيا مع أفضل فرق في فئة "النموذج الحضري" من الأمريكتين وأوروبا في التصفيات النهائية التي ستحتضنها لندن في الثامن من يوليو 2018، وسيحظى الفريق الفائز بتجربة نادرة في مقر اسكوديرا فيراري.

وقال السائق الفائز تيتو سيتيادي 20 عامًا، مستخدم سيارة تعمل بالغازولين: "لا أصدق عيني! كل العمل الشاق على مدى شهور متواصلة أثمر أخيرًا، لقد اجتهدنا لصنع سيارة تجمع ما بين السرعة وكفاءة استهلاك الطاقة، وتلبي متطلبات السائق العادي، ويسرني أننا تمكنا من تحقيق ذلك".

وعلق نورمان كوش، مدير عام ماراثون شل البيئي، قائلًا: "البطولة العالمية للسائقين تتطلب توفر أفضل تكنولوجيا في مجال السيارات وأعلى معايير الابتكار من أجل الوصول إلى مستويات غير مسبوقة في كفاءة الطاقة، وتعتبر المهارات العالية واتباع استراتيجية محكمة في التحكم في السيارة والتحكم في كفاءة الوقود من أهم مقومات النجاح التي تكفل للسائق الوصول إلى خط النهائية قبل غيره، لقد شاهدنا أداءاً استثنائيا اليوم. تهاني لجميع الفرق".

واشتمل المهرجان على معارض لشركاء شل مثل معرض "الحبوب الحيوية" والذي يوضح كيف يمكن إعادة تدوير حبوب البن لإنتاج الطاقة، كما استضاف النسخة الآسيوية الخامسة لمؤتمر شل المسمى "تحقيق التقدم معا"، والذي حضره أكثر من 150 من القادة تداولوا سبل التصدي لتحديات الطاقة المستقبلية.

ويعود مهرجان "اصنع المستقبل" في سنغافورة والذي يضم ماراثون شل البيئي إلى سنغافورة للعام الثاني على التوالي في الفترة من 8 وحتى 11 مارس 2018، وهو الأوسع انتشارًا كمهرجان للأفكار والابتكار لآسيا والتي تُمثل أكثر من 60% من سكان العالم.

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