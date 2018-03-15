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الوطن

محافظ الإسماعيلية ورئيس جامعة القناة يشهدان الملتقى الحواري للطلاب

منذ 23 دقيقة
كتب: عبيرالعربي
محافظ الإسماعيلية ورئيس جامعة القناة يشهدان الملتقى الحواري للطلاب

محافظ الإسماعيلية ورئيس جامعة القناة يشهدا الملتقى الحوارى للطلاب.

شهد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية يرافقه الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، والمهندس محمد ذكى السويدي رئيس اتحاد الصناعات ورئيس ائتلاف دعم مصر، والدكتورة جهاد عامر نائب رئيس الاتحاد العربى لاعداد القيادات الشبابية والدكتور أسامة الأزهرى أحد علماء الأزهر الشريف، والدكتور صبحى عسيلة مدير تحرير جريدة الأهرام وجمع كبير من نواب رئيس جامعة قناة السويس، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب فعاليات ندوة "الشباب وبناء الدولة، نحو تفعيل دور الشباب فى إطار إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030"، التى استضافتها الجامعة والتى أقيمت بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة الأهرام.

حضر الندوة نواب الاسماعيلية أعضاء البرلمان المستشار عبد الفتاح عبد الله ، والدكتور سامى هاشم، واللواء أشرف عمارة وأحمد بدران البعلى .

أكد المحافظ، على أن التواصل مع الشباب والاستماع إليهم هدف أساسى وحتمي لكونهم يمثلون نحو 60% من نسيج هذا الوطن، مشيرًا إلى عمق رؤية القيادة السياسية فى عقد المؤتمرات والندوات، للحوار مع الشباب وتوعيتهم بما يدور حولهم من قضايا فى كل المجالات.

فيما أكد الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، على أهمية دور الجامعة فى تنمية الوعى لدى الشباب، وبناء الشخصية السوية النافعة للمجتمع، باعتبارهم قوام المجتمع، وذلك من خلال قيامها بدور توعوى وتنويرى، وتكثيف عقد المؤتمرات والندوات الشبابية التى تشهد مناقشات وحوارات موسعة للشباب. 

وقال المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات وزعيم الأغلبية البرلمانية، إن مصر تتغير للأفضل، وبدأ الشعب جنى ثمار الإصلاحات الاقتصادية التى كانت تهدف لضمان مستقبل أفضل، وهو ما بدأ يظهر على أرض الواقع من خلال التنمية الشاملة التى تشهدها مصر فى كل المجالات، والتحسن الملحوظ فى معدلات الاقتصاد، وارتفاع الاحتياطى النقدى، واكتشافات الغاز الأخيرة، وغيرها من المشروعات، إضافة إلى استعادة دور مصر الريادى بالمنطقة.

وقد شهدت الندوة مناقشة عدد من القضايا التى تهم الشباب، منها القضايا الاقتصادية والسياسية، إضافة للحوار حول أهمية دور الإعلام فى نشر التوعية ومحاربة الشائعات، وضرورة مشاركة الشباب فى تلك المؤتمرات لصقل الشخصية وتعميق الوعى بما يدور حولهم، وعدم الاندفاع خلف الشائعات والأفكار الهدامة، كما تم فتح باب النقاش مع الشباب الحاضرين للرد على أسئلتهم وما يجول فى أذهانهم.

 

 

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