حماس تدعو لـ"جمعة غضب" بمناسبة 100 يوم على قرار ترامب بشأن القدس

دعت حركة حماس، مساء اليوم، إلى اعتبار غدًا الجمعة "يوم غضب" في وجه إسرائيل؛ بمناسبة مرور 100 يوم على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وطالبت حماس، في بيان لها الفلسطينيين بالتوجه لكل نقاط التماس مع جنود الاحتلال ومستوطنيه والاشتباك معهم عقب صلاة الجمعة، في البلدات والمدن الفلسطينية كافة.

وأشارت الحركة إلى ضرورة الإبقاء على حالة الغليان في الشارع الفلسطيني حتى يتم إسقاط قرار ترامب، وإفشال المؤامرات التي تحاك لشعبنا وقضيتنا.

وأثار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، غضبًا عربيًا وإسلاميًا وانتقادات دولية، بإعلانه في 6 ديسمبر الماضي، أن القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة مزعومة لإسرائيل.