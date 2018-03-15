البابا يدعو المصريين للمشاركة في الانتخابات لأداء الواجب الوطني

دعا قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، جميع المصريين في الداخل والخارج إلى النزول والمشاركة بإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر الجاري.

وأكد البابا، في بيان، اليوم، أن ذلك لممارسة حقهم الدستوري وللوفاء بالواجب الوطني والمجتمعي الذي يحفظ الوطن عاليا شامخا أمام العالم وأيضًا من أجل حماية المكتسبات الوطنية التي تم إنجازها خلال الأعوام الماضية والتي هي ثمرة وحدة وتماسك المصريين.

وأضاف "لقد تحمل المصريون الكثير من أجل أن تبقى مصر، وها هي مصر باقيةً، ناميةً، تتقدم بخطى ثابتة نحو الأمام، حفظ الله مصر، وحفظ لها كل رجالها ونسائها المخلصين الشرفاء".