تسجيل الدخول

الوطن

تامر أمين: "السيسي جاب الجون اللي خلانا نشيل كأس العالم"

منذ 25 دقيقة
كتب: محمود البدوي
تامر أمين: "السيسي جاب الجون اللي خلانا نشيل كأس العالم"

تامر أمين

علق الإعلامي تامر أمين، على وصول كأس العالم لمطار القاهرة الدولي على متن طائرة كأس العالم الخاصة القادمة من كوت ديفوار، بصحبة نجم الكرة الفرنسية السابق كريستيان كاريمبو، مشيدًا بقيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بحمل كأس العالم.

وقال أمين، خلال تقديمه برنامج " الحياة اليوم"، على قناة "الحياة": "الناس كان حلمها نوصل لكأس العالم، إحنا بقى كأس العالم جالنا لحد عندنا، ملهوش لازمة السفر ووجع الدماغ، ولا نسافر نروح روسيا ولا باراجواي".

وأشار إلى أن الرئيس السيسي حمل كأس العالم لأنه غير العالم في 30 يونيو، وأجبر القدر أن ينصاع لإرادة شعب مصر، مضيفًا: "هو اللي جاب الجون اللي خلانا نشيل كأس العالم".

أخبار متعلقة

تامر أمين مازحا: "أنا ممكن ألبس بدلة الإعدام على الهوا"

تامر أمين مازحا: "أنا ممكن ألبس بدلة الإعدام على الهوا"
تامر أمين عن عبد الله السعيد: الأهلي هو من صنع نجوميته

تامر أمين عن عبد الله السعيد: الأهلي هو من صنع نجوميته
تامر أمين عن حسين الجسمي: "لو أنا وزير الداخلية هديله الجنسية المصرية"

تامر أمين عن حسين الجسمي: "لو أنا وزير الداخلية هديله الجنسية المصرية"
تامر أمين عن أزمة السعيد مع الأهلي: "شفلك شقة برا يا عبد الله"

تامر أمين عن أزمة السعيد مع الأهلي: "شفلك شقة برا يا عبد الله"

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

بعد إصلاح العطل.. عودة الكهرباء لـ"الشيخ زويد" ورفح

بعد إصلاح العطل.. عودة الكهرباء لـ"الشيخ زويد" ورفح

أسماء المكرمين من أسر الشهداء باحتفالية "يوم الشهيد" في كفرالشيخ

أسماء المكرمين من أسر الشهداء باحتفالية "يوم الشهيد" في كفرالشيخ

"إكسترا نيوز": انهيار جسر مشاة في ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية

"إكسترا نيوز": انهيار جسر مشاة في ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية

برلمانية: المصريون بالخارج متحمسون للانتخابات وأتواصل معهم بـ"واتس آب"

برلمانية: المصريون بالخارج متحمسون للانتخابات وأتواصل معهم بـ"واتس آب"

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يطرح الملصق الدعائي للدورة الرابعة

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يطرح الملصق الدعائي للدورة الرابعة

اختيارات الوطن

"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن انتخابات المصريين بالخارج

"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن انتخابات المصريين بالخارج

هبة تحمل زوجها المريض على ظهرها: " أبو عيالي وحتة مني ولا يمكن أسيبه"

فرشاة التشكيليين تحكي عن يد ترسم ويد تحارب.. "خالد مغربي" زين لوحاتهم

حُصْر وبطاطين من «رائد» لأسر مرضى «معهد إمبابة»: القلب ع القلب رحمة

حُصْر وبطاطين من «رائد» لأسر مرضى «معهد إمبابة»: القلب ع القلب رحمة

الكلاب أيضاً تعانى من السرطان وجمعيات تقدم العلاج والعمليات

الكلاب أيضاً تعانى من السرطان وجمعيات تقدم العلاج والعمليات

الأكثر قراءة

عاجل