تامر أمين: "السيسي جاب الجون اللي خلانا نشيل كأس العالم"

علق الإعلامي تامر أمين، على وصول كأس العالم لمطار القاهرة الدولي على متن طائرة كأس العالم الخاصة القادمة من كوت ديفوار، بصحبة نجم الكرة الفرنسية السابق كريستيان كاريمبو، مشيدًا بقيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بحمل كأس العالم.

وقال أمين، خلال تقديمه برنامج " الحياة اليوم"، على قناة "الحياة": "الناس كان حلمها نوصل لكأس العالم، إحنا بقى كأس العالم جالنا لحد عندنا، ملهوش لازمة السفر ووجع الدماغ، ولا نسافر نروح روسيا ولا باراجواي".

وأشار إلى أن الرئيس السيسي حمل كأس العالم لأنه غير العالم في 30 يونيو، وأجبر القدر أن ينصاع لإرادة شعب مصر، مضيفًا: "هو اللي جاب الجون اللي خلانا نشيل كأس العالم".