"سياحة النواب" و"دعم مصر" بالإسكندرية ينظمان زيارة للعاصمة الإدارية

نظمت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وعضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، وبالتعاون مع مكتب الائتلاف بالإسكندرية، زيارة لوفد شباب الائتلاف إلى النيل الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأصدرت اللجنة، بيان، أفادت أنه شرح ما تم الانتهاء منه من المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية، وشمل مساحتها التي تقدر بنحو 190 ألف فدان ما يعادل مساحة القاهرة الجديدة مرتين تقريبا، وتستهدف حوالي 6.5 مليون نسمة بحوالي 1.5 مليون وحدة سكنية، وتوفر فرص عمل لحوالي 3.5 مليون نسمة.

وتابعت: "شرح كل مايتعلق بالمناطق الخاصة بالموقع العسكري، والوزارات ومجلس النواب".

وأكد مسئولو المشروع للشباب، أنه سيتم النقل في منتصف العام القادم الوزارات و مجلس النواب إلى العاصمة الإدارية، وفي العام التالي له نقل الرئاسة إلى موقعها المخصص لها داخل العاصمة، ثم تحدثوا عن الإنجاز الذي تم بفندق الماسة ثم الكنيسة الكاتدرائية، أيضا يتم الآن تجهيز المسجد الذي يستوعب حوالي 12 ألف مصلي.

وأعرب الشباب عن سعادتهم الغامرة بهذه الزيارة، معلنين تأييدهم التام لسياسات الرئيس عبدالفتاح السيسي داخليا وخارجيا، مشيدين بالإنجازات والمشروعات القومية العملاقة التي حققتها لمصر وشعبها، مؤكدين أنهم سيكونون في مقدمة الصفوف للمشاركة بالانتخابات الرئاسية.