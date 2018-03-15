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الوطن

نائب إدكو: المشاركة في الانتخابات الرئاسية "واجب وطني"

منذ 24 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
نائب إدكو: المشاركة في الانتخابات الرئاسية "واجب وطني"

محمد زين الدين

أكد النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب عن دائرة أبوحمص إدكو في البحيرة، أن مصر شهدت خلال الفترة الأولي للرئيس عبد الفتاح السيسي، إقامة مشروعات تنموية بكافة المحافظات، في ظل مواجهة الإرهاب الأسود والحملات التي تعمل علي تشويه صورة الدولة المصرية أمام العالم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الذي نظمته حملة "كلنا معاك من أجل مصر" في محافظة البحيرة، بحضور اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق، واللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة الأسبق، واللواء حمدي بخيت، ومحمد أبو حامد، والدكتور هشام عمارة، ومحمد الدامي، وعطيه مسعود، وعماد محروس، أعضاء مجلس النواب، ومحمد وجيه خالد منسق حملة "كلنا معاك من أجل مصر" في البحيرة، وعادل الطنيخي أمين لجنة الشباب بالحملة.

وقال عضو مجلس النواب، إن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، واجب وطني علي كل المصريين، لشهداء القوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل وتضحياتهم فداء للوطن، مطالبًا المصريين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وتوجيه رسالة قوية للعالم بوعي المصريين بأهمية الانتخابات ودعم الرئيس السيسي لفترة ثانية لاستكمال مسيرة الإنجازات.

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