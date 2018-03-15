القضاء الفرنسي يؤيد عقوبة المؤبد لكارلوس لاعتداء في باريس عام 1974

أصدر القضاء الفرنسي، اليوم الخميس، حكما ثالثا بالسجن المؤبد بحق الفنزويلي اليتش راميريز سانشيز الملقب بكارلوس الذي يحاكم في فرنسا لاعتداء دام على "دراجستور بوبليسيس" في العاصمة الفرنسية باريس عام 1974.

ورفض كارلوس المثول أمام المحكمة للاستماع لقرارها الذي ايد عقوبة أولى صدرت في مارس العام الماضي في الاعتداء الذي اوقع قتيلين و34 جريحا.

وقال كارلوس في الجلسات الأولى لمحاكمته هذا الشهر "أنا ثوري محترف، الثورة وظيفتي".

لكن كارلوس نفي أي مسؤولية في الهجوم الذي وقع قبل أكثر من 40 عاما.

وتوصل القضاة إلى أن جميع الأدلة تشير إلى كارلوس، رغم عدم العثور على حمض نووي أو بصمات بعد الهجوم.

وكانت محكمة الجنايات في باريس اصدرت حكما بالسجن المؤبد ضده في مارس 2017 .

وانتقد كارلوس باستمرار ضعف الادلة رغم انه اعلن مسؤوليته عن عدة عمليات نفذها باسم "المقاومة الفلسطينية".

وكارلوس مسجون في فرنسا منذ توقيفه عام 1994 في السودان. واصدر القضاء الفرنسي حكمين بالسجن المؤبد بحقه بتهمة قتل عنصري شرطة فرنسيين ومخبر لبناني عام 1975، ولاربعة اعتداءات في فرنسا اوقعت 11 قتيلا و191 جريحا في 1982 و1983.