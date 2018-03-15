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الوطن

أمين الشرطة منقذ "طفل البلكونة": "اتعلمتها من الأفلام الهندي"

منذ 35 دقيقة
كتب: أحمد عنتر
أمين الشرطة منقذ "طفل البلكونة": "اتعلمتها من الأفلام الهندي"

أحد المنقذين

قال أمين الشرطة حسن سيد علي، أحد منقذي الطفل عمار في أسيوط، إنه احتضن الطفل عندما سقط إلى يديه، مضيفًا: "أول ما الطفل سقط حضنته وقبلته وكنت فرحان لنجاته كأنه ابني".

وخلال استضافته مع زميليه، الذين شاركا في إنقاذ الطفل ببرنامج "معكم" على قناة "سي بي سي"، قال زميله كميل فتحي جيد، "سمعت بنت معدية في الشارع وبتقول فيه ولد هيقع من البلكونة، وهي اللي نبهتنا وليها الفضل الأول في إنقاذه.

وأضاف: "وأنا مروح لبيتي اكتشفت دم نازل من فمي، ولقيت عندي كدمتين في الرأس بفعل قوة سقوط الطفل، والأمين صبري محروس هو صاحب فكرة "الموكيت" اللي استخدمناه عشان يسقط عليه الولد"، ليرد الأمين صبري، قائلاً: "عرفت الحكاية دي من الأفلام الهندي".

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