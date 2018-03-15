سفير مصر بإسبانيا: سنوفر المساعدة للناخبين

قال السفير عمر سليم، سفير مصر في إسبانيا، إن السفارة توفر عدد من المساعدات للجالية المصرية في إسبانيا، موضحًا أن عملية التصويت ستبدأ غدًا في التاسعة صباحًا ولمدة 3 أيام وجميع أعضاء السفارة متواجدين لتقديم المساعدة لكافة الناخبين.

وأضاف سليم، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن عدد المصريين المتواجدين في إسبانيا يتراوح ما بين ألفين و3 آلاف مصري.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، اليوم، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.