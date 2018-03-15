إحباط تهريب 5.4 طن دخان معسل إلى أستراليا عبر ميناء دمياط

تمكنت الإدارة المركزية لجمارك دمياط برئاسة السيد نجم بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية عمليات برئاسة حلمي أبو الحسن وإدارة البحث الجنائي بميناء دمياط من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الدخان المعسل بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية رقم 10 لسنة 2006 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1978 واللائحة المنفذة لأحكام الاستيراد والتصدير رقم 770 لسنة 2005

وبناءً على إخبارية سرية من الإدارة العامة للصادر بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية وإدارة البحث الجنائي لجمارك دمياط بميناء دمياط بمحاولة شركة "ب" للاستيراد والتصدير تصدير أصناف مخالفة لما هو مقر عنه بالمستندات ضمن مشمول الحاوية رقم BMOU9776229 بيان جمركي رقم 3539 لسنة 2015 صادر نهائي ومشمولها عبارة عن 1192 كرتونة تمر مهروس بوزن صافي 23.7 طن بقيمة 18 ألف و960 دولار أمريكي ومصدرة إلى أستراليا.

وتشكلت لجنة مشتركة للكشف والمعاينة من كلٍ من عبدالحي أبو الروس مدير التعريفة، وطارق وهدان مدير إدارة المكافحة، وأحمد شمس مأمور التعريفة، ويحيى أحمد موسى رئيس قسم الحركة، وبالكشف والمعاينة الفعلية تبين وجود 910 كرتونة بها 18 ألف و200 عبوة تمر مهروس "عجوة" بوزن 18.2 طن.

كما تبين وجود 270 كرتونة بها 5 آلاف و400 عبوة مطابقة تمامًا للعبوات السابقة للتمور من ناحية الشكل والوزن والمرقوم ولكن بها دخان معسل تام الصنع نكهات مختلفة بوزن 5.4 طن وبلغت قيمة المضبوطات مليون و350 ألف جنيه وعليه قرر رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتحرر محضر ضبط جمركي وإخطار الجهات المختصة، يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.