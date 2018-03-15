بالفيديو| اللقطات الأولى لتصويت المصريين بسفارة مصر في نيوزيلندا

عرضت قناة "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو يرصد اللحظات الأولى لتصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية داخل سفارة مصر بنيوزيلندا.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، اليوم، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس فيها كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.