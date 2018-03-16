وزيرة الثقافة عن مشاركة منير بفعاليات "الأقصر": قال لي أنا مِلك البلد

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن الفنان محمد منير، سيحيي فعاليات ختام احتفالات الأقصر عاصمة الثقافة العربية، موضحة أنها تواصلت مع "الكينج منير"، لإبلاغه بالحضور في ختام الفعاليات، وكان رده: "أنا مِلك البلد".

وأضافت "عبد الدايم" خلال لقائها ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الوزارة استهدفت عمل مزج مع الثقافة المغربية، كونها ستتسلم شعلة عاصمة الثقافة العربية في 18 مارس الجاري، مشيرة إلى أن ختام فعاليات "الأقصر عاصمة الثقافة العربية" ستستمر لمدة 5 أيام.

وأشارت إلى أن هناك حالة تفاعل قوية جدًا في شوارع الأقصر، مشيرة إلى أن الفعاليات طافت كافة الميادين والأماكن الأثرية بالمحافظة بفرق فنون شعبية تابعة لوزارة الثقافة، معلنة عن تقديم أول فعالية اليوم وهي العرض المسرحي "سلم نفسك"، مؤكدة أن أهل الأقصر استقبلوا أبطال العلم بالكثير من الاحتفال والحب.

وأعربت "عبد الدايم" عن شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الكبير للوزارة وثقته في الشباب.