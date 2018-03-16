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الوطن

طالب يحاول الانتحار بتناول أقراص دوائية هربا من "الدرس" بالمنوفية

منذ 40 دقيقة
كتب: محمود الحصري
طالب يحاول الانتحار بتناول أقراص دوائية هربا من "الدرس" بالمنوفية

ارشيفية

حاول طالب بالثانوية العامة، الانتحار بتناول أقراص دوائية لرغبته في عدم الذهاب للدرس المقرر له، وتم نقل المصاب إلى المستشفى وعمل غسيل معوي.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير البحث الجنائي، بتلقيه بلاغا من مستشفى الباجور العام بوصول "أحمد.م.ع" 18 سنة طالب بالثانوية العامة، مصابا بادعاء تناول أقراص دوائية بقصد الانتحار وحالته الصحية متوسطة وتم عمل غسيل معوي.

وبسؤاله أفاد بتناول أقراص دوائية "عشرة أقراص"، لرغبته في عدم حضوره الدرس اليوم، ونفي الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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