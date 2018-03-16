ضبط 3 بينهم سيدة بحوزتهم 77 قطعة حشيش وأفيون بسوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع ضباط مباحث مركز سوهاج، من ضبط 3 أشخاص بينهم ربة منزل وبحوزتهم قطعة كبيرة من مخدر الأفيون و76 قطعة من مخدر الحشيش.

وتلقى اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز سوهاج بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بقيام كل من "محمود.ط.م." وشهرته الكوك 46 عاما وزوجته "سومية.م.ع،" 60 عاما ربة منزل و"فاري.خ.ط" 20 عاما عامل، ويقيمون ونينة الغربية دائرة مركز سوهاج، بالاتجار في المواد المخدرة.

وتمكنت مأمورية من ضباط مباحث المخدرات، وضباط مباحث مركز سوهاج، من ضبطهم وبحوزة الأول والثانية لفافة من جوهر الأفيون و7900 جنيه و2 هاتف محمول، والثاني وبحوزته 76 قطعة من مخدر الحشيش، ومبلغ 1900 جنيه، و2 هاتف محمول، وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهم للمضبوطات بغرض الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف للاتصال عملائهم.

تحرر عن ذلك المحضرين رقمي 1528 و1526 إداري مركز سوهاج، وجارِ العرض على النيابة العامة.