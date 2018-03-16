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الوطن

بسمة وهبة لمحافظ الشرقية: "أنت مش أهم من السيسي.. جبر الخواطر واجب"

منذ 43 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
بسمة وهبة لمحافظ الشرقية: "أنت مش أهم من السيسي.. جبر الخواطر واجب"

بسمة وهبة

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، لم يمكنها من الوصول له، للمشاركة في مبادرة "كرم ابن الشهيد".

وأضافت وهبة، خلال تقديمها برنامج "هنا القاهرة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن الوصول إلى المحافظ صعب للغاية، ولم يستجب لهاتفه المحمول، متابعة: "ليا عندك حق عرب".

وأشارت إلى أنه أرسل سكرتير عام المحافظة لحضور التكريم، ولم يحضر هو بنفسه، موجهة رسالة للمحافظ، قائلة: "شايف الرئيس السيسي بيعمل إيه للشهداء، وأنت مش أهم من الرئيس، وتواجدك مع ابن الشهيد بمثابة ردا لجميل والده الشهيد، أنت كسرت بخاطر عمر، نجل الشهيد أحمد الشبراوي، وكان عليك المشاركة وعدم مشاركتك تؤخذ عليك".

وتابعت: "جبر الخواطر واجب إنساني، بعيدًا عن أنه واجب وظيفي".

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