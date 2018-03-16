تسجيل الدخول

الوطن

بوتين يدعو المواطنين الروس إلى المشاركة في انتخابات الرئاسة الأحد

اليوم AM 02:07
كتب: وكالات
بوتين يدعو المواطنين الروس إلى المشاركة في انتخابات الرئاسة الأحد

بوتين

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المواطنين إلى المشاركة في انتخابات الرئاسة التي ستجري يوم الأحد المقبل 18 مارس الجاري، لتحديد مسار التطور المستقبلي للبلاد.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن بوتين الليلة إنه وفقا للدستور الروسي فإن الشعب هو المصدر الوحيد للسلطة، مؤكدا أن الطريق الذي ستسلكه روسيا ومستقبلها ومستقبل أبنائنا يعتمد على إرادة الشعب وإرادة كل مواطن روسي.

ووجَّه الرئيس بوتين رسالة إلى المواطنين قائلا: "متأكد من أن كل واحد منا يفكر ويقلق بشأن مصير بلده الأم.. لذلك أناشدكم بطلب للحضور إلى مراكز الاقتراع يوم الأحد.. استفد من حقك في اختيار المستقبل لروسيا الحبيبة العظيمة".

أخبار متعلقة

بوتين يبحث مع مجلس الأمن القومي الروسي العلاقات مع بريطانيا

بوتين يبحث مع مجلس الأمن القومي الروسي العلاقات مع بريطانيا
بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي الأوضاع في سوريا

بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي الأوضاع في سوريا
بوتين: فكرت مرة في العمل سائق تاكسي

بوتين: فكرت مرة في العمل سائق تاكسي
البنتاجون يتهم روسيا بأنها "شريكة في فظائع" الأسد

البنتاجون يتهم روسيا بأنها "شريكة في فظائع" الأسد
واشنطن تفرض عقوبات على روسيا بتهمة التدخل في الانتخابات

واشنطن تفرض عقوبات على روسيا بتهمة التدخل في الانتخابات
استطلاع: مرشحة انتخابات الرئاسة الروسية الوحيدة "مكروهة" من الناخبين

استطلاع: مرشحة انتخابات الرئاسة الروسية الوحيدة "مكروهة" من الناخبين
بوتين يخوض حملة قبل شهر من انتخابات الرئاسة الروسية

بوتين يخوض حملة قبل شهر من انتخابات الرئاسة الروسية
من منافسي "بوتين" في انتخابات الرئاسة الروسية؟

من منافسي "بوتين" في انتخابات الرئاسة الروسية؟

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

سفير مصر في أستراليا: نتوقع زيادة أعداد المصوتين السبت والأحد

سفير مصر في أستراليا: نتوقع زيادة أعداد المصوتين السبت والأحد

والدة شهيدي "حرب 73": السيسي انتشل مصر من الإرهاب.. وإنجازه لا يصدق

والدة شهيدي "حرب 73": السيسي انتشل مصر من الإرهاب.. وإنجازه لا يصدق

قنصل مصر بملبورن: الأمور تيسير على ما يرام بشأن التصويت في الانتخابات

قنصل مصر بملبورن: الأمور تيسير على ما يرام بشأن التصويت في الانتخابات

مؤتمر لدعم "السيسي" بالإسكندرية: مصر ستشارك بقوة في الانتخابات

مؤتمر لدعم "السيسي" بالإسكندرية: مصر ستشارك بقوة في الانتخابات

الجالية المصرية تشارك في برنامج على التليفزيون الروماني عن الانتخابات

الجالية المصرية تشارك في برنامج على التليفزيون الروماني عن الانتخابات

اختيارات الوطن

تعرف على أول 10 دول يبدأ فيها تصويت المصريين في الخارج

تعرف على أول 10 دول يبدأ فيها تصويت المصريين في الخارج

"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن انتخابات المصريين بالخارج

"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن انتخابات المصريين بالخارج

هبة تحمل زوجها المريض على ظهرها: " أبو عيالي وحتة مني ولا يمكن أسيبه"

فرشاة التشكيليين تحكي عن يد ترسم ويد تحارب.. "خالد مغربي" زين لوحاتهم

حُصْر وبطاطين من «رائد» لأسر مرضى «معهد إمبابة»: القلب ع القلب رحمة

حُصْر وبطاطين من «رائد» لأسر مرضى «معهد إمبابة»: القلب ع القلب رحمة

الأكثر قراءة

عاجل