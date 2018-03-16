بوتين يدعو المواطنين الروس إلى المشاركة في انتخابات الرئاسة الأحد

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المواطنين إلى المشاركة في انتخابات الرئاسة التي ستجري يوم الأحد المقبل 18 مارس الجاري، لتحديد مسار التطور المستقبلي للبلاد.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن بوتين الليلة إنه وفقا للدستور الروسي فإن الشعب هو المصدر الوحيد للسلطة، مؤكدا أن الطريق الذي ستسلكه روسيا ومستقبلها ومستقبل أبنائنا يعتمد على إرادة الشعب وإرادة كل مواطن روسي.

ووجَّه الرئيس بوتين رسالة إلى المواطنين قائلا: "متأكد من أن كل واحد منا يفكر ويقلق بشأن مصير بلده الأم.. لذلك أناشدكم بطلب للحضور إلى مراكز الاقتراع يوم الأحد.. استفد من حقك في اختيار المستقبل لروسيا الحبيبة العظيمة".