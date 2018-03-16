سفير مصر في أستراليا: نتوقع زيادة أعداد المصوتين السبت والأحد

قال السفير محمد خيرت، سفير مصر بأستراليا، إن مقار التصويت بالسفارة المصرية بالعاصمة الأسترالية كانبرا، وبالقنصلية في سيدني، والقنصلية في ملبورن، بدأت في استقبال الناخبين منذ التاسعة صباحًا.

وتوقع خيرت في مداخلة عبر "سكايب"، خلال تغطية قناة "إكسترا نيوز" الفضائية لانتخابات المصريين في الخارج، زيادة أعداد المصوتين مساء اليوم بعد انتهاء فترة العمل، وتوقع أيضًا زيادة أعداد المصوتين خلال يومي السبت والأحد باعتبارهما يومي عطلة أسبوعية في أستراليا.

وأكد خيرت أن الانتخابات الرئاسية تم الإعداد لها منذ فترة كبيرة، وتم الاستعداد لها بالتعاون مع الجمعيات والمساجد والكنائس المصرية في أستراليا.

وأوضح خيرت أن السفارة تتواصل مع الأجيال الجديدة من الشباب المصري في أستراليا، وتنظم لهم عددا من الرحلات لمصر للتعرف عليها عن قرب، باعتبارهم مولودين في أستراليا ولم يزوروا مصر من قبل.

وأكد خيرت أنه لا توجد أي معوقات أمام انتقال المصريين من أجل التصويت في الانتخابات، مؤكدًا على توافر وسائل الانتقال في أستراليا مع التأكيد على وجود مقار البعثات القنصلية المصرية في قلب المدن الأسترالية.