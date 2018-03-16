مد كابل كهرباء بطره وتجديد خط صرف صحي بشارع القلعة والرفاعي

في إطار توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، بضرورة تكثيف الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين وبناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، تقرر حصول شركات على مجموعة من الأعمال ومنها حصول تصريح جنوب كهرباء القاهرة على أعمال مد كابل كهرباء من أمام شارع الجبانات بطره حتى محطة المحولات لمدة يومين وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة المرور على مدار أيام فترة الأعمال.

وستكون الأعمال ليلا فقط بقطع الطريق للمتجه إلى حلوان من الساعة 12.5 ليل حتى الساعة 6 صباح الجمعة ومن الساعة 12.5 ليل الجمعة حتى 6 صباح السبت وستكون الأعمال فى حارة مرورية وترك باقى الحارات لحركة السيارات وذلك بسبب أعمال مد كابل كهرباء من محطة محولات طره حتى موزع الشرطة بالمعصرة.

كما حصلت شركة الصرف الصحى على تصريح إجراء أعمال إحلال وتجديد خط صرف صحي بشارع القلعة والرفاعى وجميع الأعمال ستكون بجوار الرصيف دون التعرض لنهر الطريق نهائيا مع عدم غلق الطريق أو إجراء أي تحويلات مرورية وستكون الأعمال ليلا و نهارا من 16/3/2018 حتى 15/6/2018.

وسوف تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتكثيف الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال وستقوم الشركات المنفذة لأعمال الإصلاحات بوضع المساعدات الفنية والأقماع والاضاءة الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة وذلك لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتيسير الحركة المرورية.