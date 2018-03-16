نيكي يهبط وسط تقلص الشهية للمخاطرة لكنه يسجل مكاسب أسبوعية

انخفض المؤشر نيكي للأسهم اليابانية، اليوم، في تعاملات متقلبة وسط المخاوف المرتبطة بالضبابية السياسية الأمريكية والتي قلصت شهية المستثمرين للمخاطرة، لكن المؤشر حقق مكاسب أسبوعية.

وأغلق المؤشر نيكي القياسي منخفضا 0.6% عند 21676.51 نقطة، بعدما سجل ارتفاعا في التعاملات المبكرة، وعلى مدى الأسبوع، حقق المؤشر مكاسب بلغت نسبتها واحدا%.

وتراجع الدولار 0.4% إلى 105.940 ين عقب تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست قالت فيه إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر إقالة مستشاره للأمن القومي إتش.آر مكماستر.

ومما أثر سلبا على المعنويات أيضا الأنباء الواردة، عن أن المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر، طلب من منظمة ترامب وثائق بعضها يتعلق بروسيا، وفقا لما ذكرته "نيويورك تايمز" أمس نقلا عن مصدرين مطلعين.

وسجلت أسهم ذات ثقل على المؤشر أداء أضعف من السوق، حيث نزل سهم فانوك كورب 1.6% وتي.دي.كيه كورب 3.3% وطوكيو إلكترون 1.4%.

وأقبل المستثمرون أيضا على بيع أسهم المرافق، فهبط سهم كانساي للطاقة الكهربائية 2.4% وتشوبو للطاقة الكهربائية 1.3%.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4% لينهي اليوم عند 1736.63 نقطة.