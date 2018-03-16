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الوطن

بالفيديو| أسرة سورية تدعم المصريين في الانتخابات بالكويت: تحيا مصر

منذ 33 دقيقة
كتب: سلوى الزغبي
بالفيديو| أسرة سورية تدعم المصريين في الانتخابات بالكويت: تحيا مصر

الأسرة السورية في الكويت

أظهر الفيديو نشرته صفحة "مصريون في الكويت" التي تضم المئات من الجالية المصرية في الكويت، أحد الأسر السورية بالكويت التي جاءت إلى مقر الانتخاب لتحيي مصر والمصريين.

وردد الأب هتاف "عاشت مصر حرة بأولادها وبجيشها"، و"تحيا مصر". 

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، اليوم، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

https://tv.elwatannews.com/view/id/43146

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