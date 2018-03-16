مؤتمران لدعم السيسي بدمنهور وأبو المطامير في البحيرة اليوم

تنظم حملة "كلنا معاك من أجل مصر" بالبحيرة، مؤتمرًا جماهيريًا، اليوم، بقرية أبو العدا التابعة لمركز أبوالمطامير، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية.

ويشارك في المؤتمر اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق، وعدد من نواب البرلمان وقيادات حزب مستقبل وطن وجمعية من أجل مصر.

كما سيتم تنظيم مؤتمر جماهيري آخر بمجمع دمنهور الثقافي، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشارك فيه البرلماني محمد شعبان منسق حملة علشان تبنيها، وكمال حسنين رئيس حزب الريادة، والنائب رضا نصيف والبرلماني السابق الدكتور شمس أنور، واللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة الأسبق، والدكتور اللافي علام نائب رئيس حزب الريادة وناجي الشهابي رئيس حزب الجيل.