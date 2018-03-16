بالفيديو| المصريون يجتمعون أمام لجان الكويت على أنغام "تسلم الأيادي"

على أنغام أغنية "تسلم الأيادي" اجتمع المصريون أمام لجان الانتخابات في الكويت للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، ورفع المحتشدون أمام لجان الانتخاب أعلام مصر.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، اليوم، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

https://tv.elwatannews.com/view/id/43147