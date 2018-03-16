وزيرة الهجرة: إقبال كبير على التصويت للمصريين في الدول العربية

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن غرفة العمليات الخاصة بالانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج، بدأت عملها مساء أمس، مع بدء التصويت في دولة أستراليا ونيوزلاندا.

وأضافت مكرم، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن هناك تواصلًا مستمرًا مع المصريين في الخارج، وخصوصا في الدول العربية منذ الصباح الباكر، اليوم، نظرًا لأن اليوم الجمعة، ومعظم الدول العربية إجازة رسمية، اليوم.

وأكدت مكرم، أن الإقبال على التصويت في الدول العربية كبير جدا، وخصوصا السعودية والكويت والأردن.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، اليوم، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.